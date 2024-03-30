الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن إدخال مساعدات إلى شمال غزة بمعاونة مصر

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن طواقمها تمكنت اليوم وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وبتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إدخال 9 شاحنات مساعدات غذائية لمناطق شمال قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن موظفيه ومتطوعيه تمكنوا من إدخال الشاحنات بعد اجتياز الحاجز العسكري الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، وتحديدا قرب دوار الكويت جنوب حي الزيتون، وقاموا بتوزيع جميع الطرود على المحتشدين، وعادت طواقم الجمعية إلى المقر بسلام بعد إجراء عملية تنسيق للعودة.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه كان من المفترض توزيع المساعدات في مقر الجمعية بمدينة جباليا شمال غزة.

رئيس بلدية دير البلح: قطاع غزة يعاني من عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، إن الاحتلال يتعمد قصف مباني البلديات لتعطيل خدماتها، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما كشف الجرو عن معاناة قطاع غزة من عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي، مضيفًا: “لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة كما يدعي الاحتلال”.

واعتبر أن الاحتلال يريد خلق أزمات وزيادة معاناة شعبنا بتعطيل خدمات البلديات في قطاع غزة، مناشدًا كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية لدعم حق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم.

وأردف: "الاحتلال أخرج بلديات القطاع عن الخدمة بقصفه لجميع مقدراتها ومبانيها"، معتبرًا الوضع في قطاع غزة كارثي يفوق الوصف.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.