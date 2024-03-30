السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "حقوق النواب" يطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنفاذ الفلسطينيين من المجاعة في غزة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية، بسرعة الاستجابة لما طالب به مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من إسرائيل بالسماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع الساحلي.


واعتبر "رضوان" فى بيان له أصدره اليوم ما طالب به المسئول الأممي، بمثابة دليل قاطع على استمرار سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تجويع الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة متسائلًا: أين المجتمع الدولى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان مما طالبت به محكمة العدل الدولية في لاهاي من إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى من أجل تنفيذ أمر المحكمة وإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة واتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة.

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طارق رضوان: قرارات الحماية الاجتماعية تواكب الأحداث السياسية الدولية

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طارق رضوان: نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية يكفل تخطى الأزمة الاقتصادية

 

رئيس حقوق الإنسان بالنواب يطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من المجاعة فى غزة


وحذر النائب طارق رضوان من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص في غزة، وأن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده الكبيرة لإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.


كما وجه تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق الصامد فى وجه الاحتلال والمرابط على أرضه فى ظل ظروف إنسانية فى غاية الصعوبة والخطورة معربًا عن ثقته التامة فى استمرار جهود مصر حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
 

النائب طارق رضوان الولايات المتحدة الامم المتحدة الفلسطينيين إسرائيل

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