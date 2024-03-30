السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المصريين الأحرار" يبحث مشاكل الفلاحين مع وكيل وزارة الزراعة بأسيوط

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار بأسيوط

زار وفد حزب المصريين الأحرار بأسيوط، المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وذلك لمناقشة كافة الإشكاليات التي تواجه الفلاحين.

وضم وفد الحزب محمد أبوعين أمين تنظيم الحزب بأسيوط وحسين عبدالمعطي مسؤل لجنة الزراعة والفلاحين بالأمانة، وناقش الاجتماع شكاوى البعض بشأن توافر السماد والتقاوى، وطرق تحسين وسائل المواصلات لنقلهما للمحافظة وتوزيعهما على الجمعيات.

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كما تطرق الاجتماع للحديث عن شكاوى المزارعين بشأن  زراعة الرمان بمركز البدارى، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة الزراعة للاستماع إلى مطالب أصحاب المزارع والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

وفي نهاية اللقاء، تفقد وفد الحزب منفذ التقاوى والسماد التابع لمديرية الزراعة بأسيوط للاطمئنان على توافر متطلبات الفلاحين.

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المصريين الأحرار المهندس محمود صبحى وزارة الزراعة اسيوط الإشكاليات الفلاحين

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