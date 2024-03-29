الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى نهض بالبلاد خلال 10 سنوات وحقق مكاسب استراتيجية

النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إنّ مصر في طريقها للجمهورية الجديدة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا وعمرانيًا، بعد إنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة، ما يحسب لرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «عبدالقادر» إلى أن العشر سنوات الماضية شهدت تغييرًا تامًا في الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو على الصعيد الأمني والاستراتيجي: «مصر تخطو لأن تكون جمهورية جديدة حديثة، تناسب مقدراتها وإمكاناتها في القرن الـ21 بفضل السيسي».

 

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وأشار في تصريح صحفي له اليوم، إلى قدرة الرئيس السيسي في تحقيق مكاسب استراتيجية عليا لمصر طيلة هذه السنوات، في مقدمتها استعادة مكانتها الإقليمية وريادتها العربية في كل الملفات، والحفاظ على مصر قوية ضد كل العواصف والتحديات، علاوة على التغلب على أبرز مشكلة أمنية واجهتها وهو تحدي الإرهاب بعد 2013.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الوطن تغير تمامًا واسترد عافيته واستقراره، في عهد السيسي، وبمقارنة الحالة الموجود فيها اليوم من أمن وأمان، بما في غيرها من دول الجوار من انفلات وفوضى ودمار، يتكشف للجميع حجم الإنجاز المصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي خاض غمار معارك ضخمة لصالح الوطن، منها معركة الإصلاح الاقتصادي ومشاريع الطاقة وقطاع الكهرباء، وما تحقق في مجالات الصناعة والزراعة، وغيرها وهو كثير.

النائب تامر عبدالقادر مجلس النواب البنية التحتية العاصمة الإدارية عبدالفتاح السيسي الاقتصادية

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