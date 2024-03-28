الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب تيسير مطر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة بخفض الدين العام

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا للحكومة، بضرورة العمل على إجراءات خفض الدين العام.

خفض الدين العام

وقال النائب تيسير مطر إن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية، خلال مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، طالبوا بالعمل على خفض الدين العام بكل السبل والوسائل حتى ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد المصري والمواطن المصري.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة الذي تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل إحالته رسميًا إلى مجلسي النواب والشيوخ، تضمن تخصيص 575 مليار جنيه للأجور و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 144 مليار للسلع التموينية و154 مليار لدعم المواد البترولية.

وأكد النائب أن الهيئة البرلمانية لحزب إرادة جيل وأيضًا نواب تحالف الأحزاب المصرية في مجلس النواب سوف يطالبون خلال عرض ومناقشة مشروع الموازنة المالية الجديدة في مجلس النواب، وخطة التنمية الجديدة في مجلس الشيوخ بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصناعة والزراعة ودعم التصدير إلى جانب تشغيل المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج باعتباره هو الطريق الصحيح لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تحالف الأحزاب المصرية الأحزاب المصرية الأحزاب

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

سعر الدولار اليوم 18 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

7 مليارات جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى لشركات الصرافة منذ 6 مارس (خاص)

خطأ تحديد الوجوه.. التكنولوجيا تورّط جيش الاحتلال فى "فضيحة كبرى" بغزة

موعد عيد القيامة المجيد 2024 وأسباب الاختلاف في مواعيد الاحتفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟

انهيار شعبية إسرائيل فى الولايات المتحدة.. ومطالب بوقف تصدير الأسلحة

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس