النائب تيسير مطر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة بخفض الدين العام

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا للحكومة، بضرورة العمل على إجراءات خفض الدين العام.

خفض الدين العام

وقال النائب تيسير مطر إن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية، خلال مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، طالبوا بالعمل على خفض الدين العام بكل السبل والوسائل حتى ينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد المصري والمواطن المصري.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة الذي تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل إحالته رسميًا إلى مجلسي النواب والشيوخ، تضمن تخصيص 575 مليار جنيه للأجور و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، منها 144 مليار للسلع التموينية و154 مليار لدعم المواد البترولية.

وأكد النائب أن الهيئة البرلمانية لحزب إرادة جيل وأيضًا نواب تحالف الأحزاب المصرية في مجلس النواب سوف يطالبون خلال عرض ومناقشة مشروع الموازنة المالية الجديدة في مجلس النواب، وخطة التنمية الجديدة في مجلس الشيوخ بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصناعة والزراعة ودعم التصدير إلى جانب تشغيل المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج باعتباره هو الطريق الصحيح لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.