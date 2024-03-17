42 حزبًا سياسيًا: مصر سعت بكل الطرق لإدخال مساعدات إلى الأشقاء في غزة

أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن معبر رفح المصري لم يغلق إطلاقا في وجه إدخال المساعدات إلي أهالينا في غزة.

ضرورة ادخال المساعدات

وقال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع خطاباته يطالب بضرورة ادخال المساعدات لغزة تجنبا لمزيد من الكوارث الإنسانية.

وأضاف مطر، أن ما يحدث من جانب الاحتلال الإسرائيلي يفوق كل التصورات لذا على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته كاملة إزاء انتهاك القانون الدولي وسفك الدماء، مشيرا إلي أن الدولة المصرية علي المستويين الرسمي والشعبي سعت بكل الطرق لإدخال مساعدات إلي الأشقاء في فلسطين.

التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح

وأوضح أن مصر أصدرت بيانا ظهر اليوم جددت فيه التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.