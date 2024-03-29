طلعت عبدالقوى: الرئيس السيسى دائمًا يحرص على تثبيت دعائم العمل الأهلى

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن السنوات الماضية فى ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الجمعيات الأهلية إنجازات كبيرة، مضيفا أن عام 2017 عندما صدر قانون 70 لسنة 2017، وكان هناك رفض لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات على عدد من مواد القانون التى كانت تمثل إعاقة للعمل الأهلى، وعندما عرض الأمر على الرئيس السيسي فى 2019 بادر بإصدار توجيهاته للحكومة بوقف العمل بقانون 70 لسنة 2017، وفتح حوار مجتمعى حول قانون جديد يساعد وينظم ويدعم العمل الأهلى، وبالفعل تم عقد حوار وانتهى الحوار إلى مشروع قانون تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، وهو مشروع قانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي، وكان أول انحياز للرئيس للعمل الأهلى.

أضاف عبدالقوي في تصريح لـ"الدستور"، أن دعم الرئيس السيسي خصص 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، وهو العام الذي شهد الكثير من الدعم والمساعدة والمساندة من الرئيس للجمعيات، مضيفا أن الرئيس دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يضم عددًا من الجمعيات وهذا الكيان يحظى بعناية ورعاية رئيس الجمهورية وفي كل المناسبات يعلن الرئيس دعمه للعمل الأهلي ومساعدته ودائما يوجه الحكومة لمساعدة الجمعيات الأهلية.

وفيما يخص الحوار الوطنى، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس أعلن في إفطار الأسرة المصرية منذ أكثر من عامين عن فتح حوار للقوى الوطنية لتدلو بدلوها وتناقش قضايا المجتمع، مضيفا إلى أنه تم بالفعل تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني وتلقى الآلاف من المقترحات من المواطنين تم تصنيفها إلى ثلاثة محاور، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

ولفت إلى أنه استمر حوار لمدة 6 شهور جلسات عمل مع كل القوى الوطنية في مصر من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية ونقابات وانتهى الأمر إلى صدور أكثر من 135 توصية في المرحلة الأولى التي انتهت في سبتمبر 2023، والتي كان أبرزها في المحور السياسي، إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب والمطالبة بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون للتعاون وهذه أهم الأمور الخاصة بالمحور السياسي.

وأشار إلى أن المحور المجتمعي تناول عددًا من القضايا المهمة مثل الصحة والتعليم والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع والهوية والثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي تناول عددًا من الموضوعات المهمة، مثل التضخم والغلاء وعجز الموازنة والدين العام، وملكية الدولة والعدالة الاجتماعية كل هذه القضايا عمل عليها الحوار الوطني، ودائما الرئيس كان يعلن في كل المناسبات أنه داعم للحوار الوطني وداعم لكل ما يصدر عنه من توصيات، وبالفعل كان الرئيس السيسي حريصًا على توجيه الحكومة على القيام بدورها، وتم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى.