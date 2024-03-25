الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اقتصادية النواب: شهدنا إنجازات آخر 10 سنوات لم نشهدها على مدار عصور

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السنوات العشرة الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، وهناك إنجازات وصلت لحد الإعجاز على الأراضى المصرية، ولا ينكر ذلك إلا جاحد.

مشروعات عملاقة لا تتوقف

وتابع  أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" أنه على الرغم من من سنوات الفوضى وتراجع كل شيء، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال وقت قصير فى تجديد شباب البلد بكامله، وهناك تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة".

هناك آلاف المشروعات القومية التى غيرت وجه الحياة

وأشار النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك ألاف المشروعات القومية التى غيرت وجه الحياة فى القرى والمدن وغيرت نظرة المستثمر حيال الدولة المصرية وأصبحت مصر قِبلة المستثمرين، وكان لملف الاقتصاد النصيب الأكبر فى الانجازات التى شهدتها الدولة خلال هذه الفترة ولا تزال، ومن ثم هذه السنوات العشر شهدت مصر ما لم تشهده على مدار عصور بالكامل.

الإنجازات كبيرة

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الانجازات كبيرة، منها على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الإجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، إطلاق التأمين الصحي الشامل، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، مضيفا: "هذا جانب صغير من المشروعات والانجازات التى شهدتها مصر فى أخر 10 سنوات ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأراضى المصرية نقلة تاريخية الصحة والطاقة المشروعات القومية

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