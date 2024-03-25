سؤال برلمانى لوزير قطاع الأعمال عن تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية

تقدم محمد زين الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية.

وأشار النائب محمد زين الدين إلى أنه تابع قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة راكتا، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها.

وأوضح أن الشركة أكدت في بيانها أن هذا القرار جاء استنادًا إلى نتيجة التصويت بين المساهمين، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية كشف أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار لشراء ٣ خطوط إنتاج، وأيضًا استشهد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في ٢/٢٠٢٤.

وطالب النائب محمد زين الدين بالتحقيق في تساؤلات حول دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بتكلفة تقارب ربع مليار دولار، في ظل تكبد الشركة لهذه الخسائر، وتحديد المسئول عن تلك الخسائر.

وطالب عضو لجنة صناعة البرلمان النائب محمد زين الدين استيضاحًا حول التساؤلات حول الأمر: أين كانت دراسة جدوى تطوير شركة راكتا بقيمة تقارب ربع مليار دولار، في حين أن الشركة تتكبد تلك الخسائر؟ ومن المتسبب في تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة؟

كما طالب النائب محمد زين الدين بالكشف عن المسئول عن قرار تطوير الشركة وإهدار المال العام من السيولة الدولارية في ظل تلك الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

وأكد أن الشركة سجلت خسائر خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير ٢٠٢٤، بلغت نحو ٣٩٨.٥٤٨ مليون جنيه، وأشارت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي إلى أن الخسائر زادت بنسبة ٧٢٠٪ على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الماضي وسجلت خسائر بلغت ٣٨٥.١٩ مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ٤٦.٩٨ مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى ٢٠٢ ألف جنيه، مقابل ١٥٠ ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة ٣١٥ مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.

وأوضح زين أن قرار تصفية الشركة والتفاجؤ بتلك الخسائر كلها هو بالنسبة له أمر غاية في الغرابة، حيث إنه في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة راكتا بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي "سي ٢ سي".