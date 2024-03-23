الإصلاح والنهضة يشيد بتقرير جهود مجلس الوزراء بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره العميق للتفاصيل الواردة في التقرير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تنم عن جهود متقدمة في تطبيق ما جاء من توصيات في الحوار الوطني.

وأشاد بأن التقرير قد لفت الانتباه إلى النهج المتكامل الذي اتخذته الحكومة في التعاطي مع الشؤون السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على السعي الحثيث من الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ويُشير التقرير إلى الاستجابة السريعة والفعّالة من الحكومة في مختلف الأصعدة، مما يعكس التزامًا جوهريًا بالسير قدمًا في مسار التحديث والتطور الوطني. وأيضًا يُسلط التقرير الضوء على الاهتمام البارز بالجانب الاقتصادي، إذ يُعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا يُظهر التوجهات الراسخة نحو دعم البنية التحتية، تحفيز الابتكار، ونمو ريادة الأعمال.

وأكد عبد العزيز، أن التقرير يمثل دليلًا على الرؤية الاستراتيجية القوية التي تهدف إلى إحداث تقدم وازدهار ملموسين في مصر، مثمنًا العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة والأطراف المعنية من أجل تنفيذ الخطط والإجراءات الموصى به، وقال: "نأمل أن تستمر هذه الروح من الجد والإخلاص في دفع عجلة التغيير الإيجابي في مصرنا الحبيبة".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريبًا.