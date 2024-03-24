الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

طبقًا لمشروع قانون جديد.. حالات تصرف فيها مساعدات نقدية للأسر الفقيرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي مؤخرًا، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبًا، عدد من المساعدات الاستثنائية التي تصرف للأسر الفقيرة.

وحدد مشروع القانون 7 حالات يصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة للأفراد أو الأسر الفقيرة المخاطبة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

حالات تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية 

وجاءت المادة (37) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهت لجنة التضامن، خلال مناقشتها وما انتهي اليه مجلس الشيوخ لتقضي بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

 1 - مصروفات الجنازة.

 2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى. 

5-  المصروفات الدراسية.

 6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة. 

7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

 ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة (38) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1.     التدريب والتأهيل.

2.     المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

3.     المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.

4.     المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

5.     المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.

قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون مجلس الشيوخ المساعدات الاستثنائية الضمان الاجتماعي لجنة التضامن مساعدات نقدية

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

توقعات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 | هل يقتل شبح شيماء سيف الكبير ؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعي الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضي

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس