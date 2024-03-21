الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في حفل المرأة المصرية حملت رسائل طمأنة

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية اليوم، والتي شملت توجيه الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، وتوفير التمويل اللازم والشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.

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الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

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نساء مصر: الرئيس السيسي حريص على تكريم المرأة المصرية وتجديد دعمه وثقته بها


وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكينها اقتصاديًا وحماية انخراطها في المجتمع لتدلو بدلوها في هذه المجالات المتنوعة، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية برفع مهارات المرأة في المشروعات والصناعات المطلوبة، يعزز دخولها  سوق العمل وتوفير فرص ووظائف مستقبلية، بما يدعم جهود الدولة نحو ضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، قائم على تنمية متكاملة وشاملة للأسرة، والتأكيد على أن المرأة المصرية هي رمز العطاء والكفاح والتضحية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء متحف المرأة المصرية من شأنه الحفاظ على التراث وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور، مشيدا بتوجيه الرئيس للحكومة بدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة بنحو 10 مليارات جنيه، قائلا: "إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وكذلك الدولة ممثلة في الحكومة تولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتعمل على تعزيز مكانتها المجتمعية تمكينًا شاملًا سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يؤكد أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة في مصر الآن، ودائما هي محور أساسي لأمن واستقرار البلاد".

وذكر النائب، أن كلمة الرئيس السيسي في حفل المرأة المصرية حملت رسائل طمأنة إلى جموع الشعب، حيث أكد الرئيس بأن مصر تعيش استقرارا اقتصاديا الآن، فضلًا عن توجيهات للحكومة المصرية بضبط الأسواق والعمل على إحداث التوازن في أسعار السلع.

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