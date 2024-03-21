الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

نساء مصر: الرئيس السيسي حريص على تكريم المرأة المصرية وتجديد دعمه وثقته بها

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، قائلة: “رسالة دعم لكل امرأة مصرية وتأكيد على وجود إرادة سياسية حقيقية آمنت بالمرأة واعتبرتها رمز للقوة والعزيمة والتضحية لصنع مجد هذا الوطن”.

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المرأة الفلسطينية والسورية والسودانية

وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إن تضمين المرأة الفلسطينية والسورية والسودانية ضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، يؤكد أن مصر لم تنس المرأة الفلسطينية وستظل أبوابها مفتوحة أمام الجميع موفرة كافة سبل الأمن والأمان والاستقرار والسلام، مشيرة إلى أن الأم الفلسطينية الجميع يكن لها كل الاحترام والتقدير بما تحمله من صرخات وويلات الحرب المندلعة والتي تخسر كل يوم فردا جديدا بثبات وعزيمة على تحقيق النصر.

وأعتبرت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية، وكبار السن، تأكيد على متابعتة المباشرة لمجريات خطط تمكين المرأة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق استراتيجيات التمكين، والحرص على الاهتمام بالمرأة حتى أن تصبح ضمن فئة كبار السن والمسنيات.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أنه على مدار العشر سنوات الأخيرة نجحت القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فرض واقع تمكين المرأة بشكل غير مسبوق، ووضعت أسس قوية لتسريع وتيرة هذا التمكين من خلال إصدار 50 تكليفًا رئاسيًا لتمكين المرأة، و26 قانونًا تشريعيًا وإدماج المرأة في كل السياسات والبرامج، و12 قرارًا دوليًا لتمكين المرأة.

رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية 2024 المرأة الفلسطينية والسورية والسودانية

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