اقتراح برغبة بشأن أرشفة أملاك الدولة لحمايتها من التعديات

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب أن ملف حماية أملاك الدولة من التعديات والحفاظ عليها واستغلالها بالصورة الصحيحة يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الحفاظ الحقيقى على أملاك الدولة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية يتطلب وضع آلية مناسبة تتضمن الحصر الشامل لجميع أملاك الدولة.

وقال "حنفى" فى تصريحات له اليوم، إنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية يتمثل فى أرشفة جميع أملاك الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء تكليف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة تكون مهامها الحصر الشامل والحقيقى لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية ليكون هناك أرشيف وسجل شامل يتضمن هذه الأملاك على أن تتولى اللجان المشكلة وضع خطط واستغلال هذه الأملاك فى إقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها للاستفادة منها مع اعطاء اولوية قصوى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين على أن تضع الحكومة السياسات التمويلية من خلال التعاون مع البنوك الوطنية للبدء فى إقامة مثل هذه المشروعات التى توفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب ولكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

من جانبه، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، وخلال تلك المُشاركة ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم".