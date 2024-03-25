الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اقتراح برغبة بشأن أرشفة أملاك الدولة لحمايتها من التعديات

النائب سيد حنفى
النائب سيد حنفى طه

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب أن ملف حماية أملاك الدولة من التعديات والحفاظ عليها واستغلالها بالصورة الصحيحة يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الحفاظ الحقيقى على أملاك الدولة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية يتطلب وضع آلية مناسبة تتضمن الحصر الشامل لجميع أملاك الدولة.

وقال "حنفى" فى تصريحات له اليوم، إنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية يتمثل فى أرشفة جميع أملاك الدولة.

 وطالب عضو مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء تكليف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة تكون مهامها الحصر الشامل والحقيقى لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية ليكون هناك أرشيف وسجل شامل يتضمن هذه الأملاك على أن تتولى اللجان المشكلة وضع خطط واستغلال هذه الأملاك فى إقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها للاستفادة منها مع اعطاء اولوية قصوى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين على أن تضع الحكومة السياسات التمويلية من خلال التعاون مع البنوك الوطنية للبدء فى إقامة مثل هذه المشروعات التى توفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب ولكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

من جانبه، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، وخلال تلك المُشاركة ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع "الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم".

اللواء هشام آمنة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية النائب سيد حنفي النائب سيد حنفى طه أرشفة جميع أملاك الدولة أملاك الدولة

مواد متعلقة

اقتراح برغبة لإطلاق منصة افتراضية للمعالم السياحية والأثرية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟