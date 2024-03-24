الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب أحمد نويصر: العلاقات بين مصر والإمارات بمثابة نموذج قوى لتحقيق الوحدة العربية

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أكد النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات يستهدف تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وزيادة الاستثمارات.

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تسهم في تعزيز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.

 

المؤتمر: لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد يستهدف حلحلة القضية الفلسطينية

السعي لتحقيق استقرار المنطقة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء بين الرئيسين تطرق لتطورات الأوضاع في المنطقة وما يحدث في غزة، بمثابة دليل على دعم البلدين للقضية الفلسطينية والسعي لتحقيق استقرار المنطقة.

وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف إطلاق النار وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تعزيز مسارات التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين

 مصر والإمارات نموذج رائع للتعاون بين مختلف الدول العربية


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات تُعد نموذجًا رائعًا للتعاون بين مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الوحدة العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية. 


كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

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