الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

رئيس البرلمان العربي يدعو لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة التمييز العنصري

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي  رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمكافحة وتجريم التمييز العنصري والكراهية والتعصب، ونشر قيم التسامح والمساواة واحترام الآخر، مؤكدا أن الحق في المساواة دون تمييز هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

 جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري الذي يوافق 21 مارس.

رئيس البرلمان العربى: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية كرامتها

 

إعلاء قيم الأخوة والتعايش الإنساني والمواطنة 

كما دعا رئيس البرلمان العربي لإعلاء قيم الأخوة والتعايش الإنساني والمواطنة التي أقرتها الأديان، وإطلاق برامج توعوية للأجيال الحالية لنشر هذه الثقافات والتحذير من خطورة التمييز العنصري على أساس الدين أو اللون أو العرق كونه يساهم في نشر الكراهية بين البشر.

رئيس البرلمان العربى يهنئ تونس بعيد الاستقلال

 

البرلمان العربي يشيد بجهود الدول العربية في القضاء على التمييز العنصري

 

وأشاد العسومي بالجهود التي قامت بها الدول العربية للقضاء على التمييز العنصري من خلال سن التشريعات التي تكفل مكافحة التمييز بكافة أشكاله وصوره وهو يأتي انطلاقا من عقيدتنا الإسلامية الغراء.

أسباب تخصيص يوم لمكافحة الفصل العنصري

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويًا في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب إفريقيا النار على مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960، وقتلت 69 شخصًا منهم. 

وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول.

إلغاء القوانين والممارسات العنصرية في العديد من البلدان

 

ومنذ ذلك التم تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا٫ وإلغاء القوانين والممارسات العنصرية في العديد من البلدان، وقمنا ببناء إطار دولي لمكافحة العنصرية، مسترشدة بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. ومع اقتراب الاتفاقية من التصديق العالمي، ما زال يعاني الكثير من الأفراد والمجتمعات في جميع المناطق من الظلم والوصم الذي تجلبه العنصرية.

رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي غزة الحرب على غزة نظام الفصل العنصرى جنوب أفريقيا إسرائيل الدكتور عادل العسومي الدستور

مواد متعلقة

"الحركة الوطنية" يوزع 500 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

بيان برلماني منتقدًا تباطؤ إصدار لائحة مخالفات البناء: تأخرها يفتح أبواب للفساد

أحمد صبور: انتصارات العاشر من رمضان نقطة مضيئة فى التاريخ المصرى

عادل اللمعى يطالب بحوافز للقطاعات الأكثر مساهمة فى التصدير ترتبط بزيادة معدلات الإنتاج

برلمانى: إعلان الحكومة توافر السلع وانخفاض الأسعار رسالة طمأنة للمواطنين

قيادى بـ"مستقبل وطن": ذكرى انتصارات العاشر من رمضان علامة مضيئة فى ذاكرة الوطن

برلمانى: انتصارات العاشر من رمضان ذكرى عظيمة فى قلوب المصريين

حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

السيطرة على حريق داخل مركز البحوث الزراعية فى الدقى

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟