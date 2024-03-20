الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان العربى: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية كرامتها

انتصارات العاشر من
انتصارات العاشر من رمضان

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا وبرلمانًا وجيشًا، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 وقال العسومي إن الجيش المصري العظيم  قدم تضحيات عظيمة خلال حرب العاشر من رمضان استعاد خلالها جزءًا غاليًا من أرض الوطن هي سيناء، مؤكدًا أنها ملحمة تاريخية صنع خلالها الجيش المصري المعجزات وأعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن يرحم شهداء النصر، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

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