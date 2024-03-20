الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: سنلاحق قوات الدعم السريع فى أى مكان

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، إن الجيش سيواصل حصار ما وصفه بـ"العدو" في بقية المناطق التي يسيطر عليها.
جاء ذلك عقب وصول البرهان إلى مدينة أم درمان، بعد ساعات من إعلان الجيش سيطرته على مباني الإذاعة والتلفزيون والمناطق المحيطة بها، إثر معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.
وقال البرهان خلال مخاطبته للضباط والجنود في منطقة المهندسين في أم درمان، إن الجيش سيلاحق قوات الدعم السريع في أي مكان.
كان الجيش السوداني قد أعلن استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتليفزيون في مدينة أم درمان بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي سيطرت عليه مع بداية الحرب قبل 11 شهرًا.

ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة الخرطوم، وهي جزء من منطقة العاصمة الكبرى، حيث حقق الجيش انتصارات في الفترة الأخيرة عقب سلسلة من الهزائم.

وأظهر مقطع مصور نشره الجيش وتحققت رويترز من موقعه، مجموعة من جنود الجيش في محيط كيلومتر من مبنى الإذاعة والتليفزيون وهم يهتفون بعد الاستيلاء على مركبات وأسلحة.
وقال الجيش السوداني إنه والقوات النظامية الأخرى تمكنوا من انتزاع مقر الإذاعة مما وصفه بـ "دنس المليشيا المتمردة" في إشارة الى قوات الدعم السريع.
وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم، مع دخول شهر رمضان يومه الثالث.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا الطرفين إلى الدخول في هدنة خلال رمضان. ولكن هذه الهدنة لم تعلن بعد رسميا، رغم إعلان الجانبين ترحيبهما بها.

مجلس السيادة السوداني البرهان عبد الفتاح البرهان الجيش الإذاعة والتلفزيون الدعم السريع

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