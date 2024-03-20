الاتحاد الأوروبى يرسل أول دفعة من صندوق دعم بقيمة 50 مليار يورو إلى أوكرانيا

أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أول دفعة بقيمة ٫5 4 مليار يورو (9٫4 مليار دولار)، في صورة مساعدات مالية إلى أوكرانيا، من صندوق دعم بقيمة 50 مليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إنه في مواجهة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فإن المدفوعات "حاسمة"، لمساعدة أوكرانيا، في الحفاظ على أداء الدولة".

ويهدف الدعم المالي إلى تعزيز المالية العامة للبلاد، التي تمزقها الحرب، بما في ذلك دفع معاشات تقاعدية ورواتب وتقديم الخدمات العامة الأساسية.

وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن الدفعة الأولى، بينما كان رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميكال، يزور بروكسل لتقديم خطة، لوضع الأساس لمدفوعات مستقبلية منتظمة، من صندوق الاتحاد الأوروبي.

وشكر رئيس وزراء أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي، الذي قدمه لبلاده، منذ أن شنت روسيا الغزو الشامل قبل عامين. وأضاف "أوكرانيا ستتذكر ذلك وتقدره دائما".

يشار إلى أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو، لأوكرانيا، على مدار أربع سنوات،، من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واجه معارضة شرسة، من رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي عرقل المحاولة الأولى لتدشين الصندوق.

وانتقد أوربان عدم وجود خيارات مراجعة في الصندوق. وانتقد الزعيم المجري أيضا أنه من وجهة نظره، تم حجب أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لبلاده، بسبب مزاعم بالفساد وسوء استخدام السلطة.