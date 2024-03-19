الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة تداهم منزل رئيسة برلمان جنوب إفريقيا فى تحقيق بشأن الفساد

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

داهمت الشرطة منزل نوزيفيوي مابيسا- نكاكولا رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن الفساد بناء على طلب هيئة الادعاء الوطنية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية الوطنية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودفعت مداهمة منزل رئيس الجمعية الوطنية في ضاحية بروما شرقي جوهانسبرج حزب المعارضة الرسمية، التحالف الديمقراطي، إلى دعوتها إلى الاستقالة.

كانت نوزيفيوي مابيسا- نكاكولا قد طلبت في وقت سابق من الشهر رشاوى بقيمة 3ر2 مليون راند (122 ألف دولار) من مقاول عندما كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن المقاول.

وقالت الجمعية الوطنية في بيان: "تتمسك نوزيفيوي مابيسا- نكاكولا بقوة بيقينها في براءتها، وتؤكد أنه ليس لديها ما تخفيه.

ورحبت بالمحققين في منزلها، وتعاونت تماما خلال البحث الشامل الذي استمر لأكثر من خمس ساعات".

نوزيفيوي مابيسا- نكاكولا الجمعية الوطنية البرلمان بروما جوهانسبرج

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