الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منغوليا تسجل خسارة 4.7 مليون رأس من الماشية بسبب الشتاء القارس

منغوليا
منغوليا

خسرت منغوليا أكثر من 4.7 مليون رأس من الماشية بسبب ظروف الطقس السيئ خلال فصل الشتاء الحالي، حسبما قالت لجنة الطوارئ بالبلاد اليوم الثلاثاء.

ويشكل هذا الرقم زيادة حادة عن الرقم المسجل قبل نحو شهر والذي بلغ 1.5 مليون رأس.

وغالبًا ما تضرب ظروف الطقس التي تعرف باسم "الدزود" في منغوليا التي تقع بين روسيا والصين خلال أشهر الشتاء.

وذكر تقرير أممي في بداية الشهر الماضي أن هذا هو العام الثاني على التوالي التي تواجه فيه منغوليا هذه الظروف الصعبة.

ووصف التقرير "الدزود" بـأنها كارثة غريبة تتضح معالمها على نحو تدريجي بطيء وهي فريدة بمنغوليا، حيث تشهد البلاد درجات حرارة متجمدة وثلوج كثيفة وتجمد الأراضي لدرجة أن الحيوانات لا تستطيع الوصول إلى المراعي.

وغالبًا ما تكون الخسائر مرتفعة في أعقاب صيف جاف لا تتمكن فيه رءوس الماشية من بناء مخزونات كافية من الدهون التي تحتاجها لفصل الشتاء.

منغوليا الشتاء الطقس السيء الطوارئ روسيا والصين

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