الثلاثاء 19 مارس 2024
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عالم

المحتجزون بمجمع الشفاء فى غزة يواصلون صيامهم لليوم الثانى دون إفطار

المحتجزون بمجمع الشفاء
المحتجزون بمجمع الشفاء فى غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار؛ لعدم توافر الماء والطعام، نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.

وناشدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، مساء الثلاثاء، جميع المؤسسات الأممية إيقاف هذه الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح مراسل "وفا" أن قوات الاحتلال تواصل منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال لانتشال الشهداء والمصابين.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر، راح ضحيتها 93 شهيدا و142 جريحا.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفًا و819 شهيدًا و73 ألفًا و934 جريحًا.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة المحتجزين الاحتلال العدوان

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