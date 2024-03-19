الثلاثاء 19 مارس 2024
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عالم

عاجل.. 6 شهداء وعدد من الإصابات فى قصف الاحتلال لمناطق مختلفة برفح

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر، الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.

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