عاجل.. روسيا تعلن مقتل وإصابة 27 شخصًا فى مناطق حدودية نتيجة هجمات أوكرانية

قال حاكم روسيا في منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 23 آخرون في المنطقة نتيجة الهجمات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح جلادكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الاثنين، أنه "قُتل شخصان نتيجة لهجوم جوي شنته القوات الأوكرانية في مدينة بيلجورود، وللأسف، توفي مريض في حالة خطيرة - وهو رجل أصيب في 15 مارس الجاري - في المستشفى هذه الليلة، وفشل المسعفون في إنقاذه، مضيفًا أنه "أصيب 13 شخصًا أخر ويتلقون العلاج الطبي".

وبحسب جلادكوف، توفي رجل رابع نتيجة القصف الأوكراني على قرية نوموفكا، وأصيب 8 أشخاص في قرية أوكتبرسكي، وواحد في مدينة جرايفورون، وآخر في قرية جورا بودول، وحسب "تاس"، فقد تم إسقاط 9 عبوات ناسفة من طائرة رباعية المروحيات على قرية بوجون-جورودوك، ولم يصب أحد بأذى.

وأضاف أن 64 مبنى سكنيا و100 سيارة ركاب و19 منشأة اجتماعية وصناعية تضررت من الهجمات.