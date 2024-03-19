مستشار الأمن القومى الأمريكى: رفح نقطة مهمة لعبور المساعدات إلى غزة

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن رفح نقطة مهمة لعبور المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف سوليفان، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستسبب الكثير من الوفيات، وفوضى في غزة، وعزل إسرائيل دوليا.

وأوضح: "إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم خطة بشأن كيفية تحريك المدنيين في رفح، وأين سيذهبون، وكيف تتوفر لهم الأشياء الأساسية".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا، خلال اتصال هاتفي اليوم، المفاوضات المستمرة للوصول إلى وقف إطلاق نار مقابل الإفراج عن المحتجزين.

وتابع سوليفان: "إننا سنستخدم المساحة المتوفرة من وقف إطلاق النار لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".