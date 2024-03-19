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عالم

القوات الروسية تتقدم غرب أفدييفكا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن قواتها تتقدم إلى الغرب من أفدييفكا، البلدة الصناعية المدمرة التي سقطت في يد الروس قبل أكثر من شهر مضى.

وأفادت الوزارة بأن قرية أورليفكا سقطت في أيدي القوات الروسية المتقدمة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق أنه جار صد الهجمات حول القرية، ولكن خرائط المراقبين العسكريين الأوكرانيين تؤكد أن هذه الجبهة انتقلت.

وفي أعقاب سقوط أفدييفكا، أمرت القيادة الأوكرانية بالتراجع إلى خط عبر بيرديتشي وأورليفكا وتونينكي لتحقيق الاستقرار في الجبهة.

وتتصدى أوكرانيا بمساعدة غربية للعملية العسكرية الروسية الجارية منذ أكثر من عامين. وفي الآونة الأخيرة، وردت تقارير متزايدة عن نقص الذخيرة في الجانب الأوكراني.

وتواجه كييف أيضًا مشاكل متزايدة في تجنيد جنود جدد على الخطوط الأمامية.

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