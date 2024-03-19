الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو يتهم مسئولين إسرائيليين بالتعاون مع واشنطن لمنع اجتياح رفح

نتنياهو
نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مسئولين إسرائيليين بالتعاون مع الولايات المتحدة لمنع اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك غداة اتصال هو الأول له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أكثر من شهر من انقطاع التواصل المباشر، اتفقا خلاله على إرسال فريق تفاوض إسرائيلي إلى واشنطن لبحث بديل للعملية العسكرية في رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن نتنياهو قوله، خلال لقاء مغلق مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، إن "مسئولين في إسرائيل (لم يذكرهم) يتعاونون مع الأمريكيين لمنع الدخول إلى رفح".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ردًا على سؤال حول موعد انتهاء الحرب، قال: "كنا نعتقد أنها ستستغرق وقتًا أطول في غزة، وفي هذه الأثناء نحن متقدمون على الموعد المحدد"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر نتنياهو أنه بات "عرضة لهجوم أمريكي" بسبب رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفيما يتعلق برفضه السماح للسلطة الفلسطينية بتولي الأمور في غزة بعد الحرب، ادعى أن "الطموح الذي لا هوادة فيه للقيادة الفلسطينية بأكملها بجميع أشكالها هو القضاء على الصهيونية، والهجمات الأمريكية تستهدفني أيضًا لأنني أمنع قيام الدولة الفلسطينية".

وكانت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.

وقال نتنياهو: "لدينا جدل مع الأمريكيين، ليس بخصوص ضرورة القضاء على حماس، وإنما ضرورة الدخول إلى رفح، حيث لا نجد أي طريقة للقضاء على حماس عسكريًا دون تدمير هذه الكتائب المتبقية، نحن عازمون على القيام بذلك".

وأضاف: "واحترامًا للرئيس (بايدن)، لقد اتفقنا على طريقة يمكن لهم أن يعرضوا أفكارهم علينا من خلالها، بشكل خاص فيما يتعلق بالجانب الإنساني".

وتابع: "لكنني أوضحت للرئيس خلال حديثنا، أننا عازمون على استكمال القضاء على هذه الكتائب في رفح، حيث ليس من سبيل للقيام بذلك سوى الدخول البري".

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في ذات اللقاء: "لا يمكن لأحد أن يكون رئيسا للوزراء هنا دون أن يعرف كيف يقول لا للأمريكيين".

وتعكس تصريحات نتنياهو حجم الخلافات الحالية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه أجاب على سؤال عن سبب عدم طرد الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بعد سفره إلى الولايات المتحدة مؤخرا دون موافقته: "أتوقع أن يتحد الجميع حول الجهود مع الأمريكيين لمواصلة القتال في رفح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بأنها بدأت "عدوانها على رفح، دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذنا من أحد"، وذلك بعد تعرض أحياء ومنازل عدة بالمدينة، مساء الاثنين، لقصف إسرائيلي، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

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