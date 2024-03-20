الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوريل يقترح استخدام عوائد أصول روسيا المجمدة لتسليح أوكرانيا

جوزيب بوريل مسؤول
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 % من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.

 

وأضاف بوريل للصحفيين في بروكسل، أنه سيقدم مقترحًا رسميًا لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة.

 

وبموجب خطة بوريل، ستذهب عوائد الأصول مثل مدفوعات الفائدة إلى مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق خارج الميزانية يقدم مساعدات عسكرية لدول خارج الاتحاد الأوروبي ويُستخدم بشكل أساسي لدعم أوكرانيا.

 

وقال بوريل عن قيمة العوائد المتوقعة من هذا المقترح، "هذا المبلغ المالي، 3 مليارات (يورو) سنويًا، ليس حتى استثنائيًا. لكنه ليس بالقليل".

 

ونقلت رويترز، عن مسؤولين، قولهم، إن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لن تتخذ - على الأرجح - قرارًا بشأن اقتراح بوريل، وإنما ستعقد مناقشة أولية بشأنه.

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