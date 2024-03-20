الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للسماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

الأونروا
الأونروا

دعت الولايات المتحدة، إسرائيل للسماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال منعت أول أمس الإثنين، لازاريني من دخول قطاع غزة.

وشدّدت الولايات المتحدة على ضرورة تمكين لازاريني وفريقه من زيارة القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

وأضاف: “على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية، وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".

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