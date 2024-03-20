أحمد صبور: انتصارات العاشر من رمضان نقطة مضيئة فى التاريخ المصرى

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه سيظل نقطة مضيئة في سجل الوطنية المصرية باعتبارها واحدة من أهم الانتصارات التي شهدها العصر الحديث.

مثال حي للتضحية والبطولة

وقال "صبور" إن حرب العاشر من رمضان ستظل مثالًا حيًا للتضحية والبطولة التي قدمها الجيش المصري من أجل استعادة عزة هذا الوطن وكرامته، بالإضافة إلى استعادة كامل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه المعركة كانت شاهدًا على عبقرية القوات المسلحة المصرية وقدرتها على هزيمة ما رءاه البعض مستحيلًا، حيث تمكنت من تدمير خط بارليف المنيع في 6 ساعات فقط.

صبور: هذه الحرب تعكس قدرة المصريين على تحدي المستحيل

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الحرب تعكس قدرة المصريين على تحدي المستحيل، فقط في حال توافر لهم عنصرا الإرادة والإصرار، مؤكدًا على أهمية استدعاء روح العاشر من رمضان من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها مصر منذ سنوات، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

ووجّه النائب أحمد صبور التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنس شهداءها ولن تنسى شهداءها الذين مهدوا الطريق نحو التنمية والنهضة التي تشهدها مصر الآن.