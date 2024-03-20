الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائبة ميرال الهريدى: ذكرى العاشر من رمضان انتصار تاريخى أعاد لمصر هيبتها ومكانتها

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل وقادة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

txt

حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

txt

شيرين عليش: انتصارات العاشر من رمضان تبعث بمعاني الفخر والعزة وحاضرة في خاطر كل مصري

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وقالت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل محفورة في قلوب المصريين بأحرف من ذهب، ومصدر من مصادر النور للأجيال المتعاقبة عن المفهوم الحقيقي للتضحية والفداء من أجل الوطن والدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، مشددة على أن رجال الجيش المصرى سيظلون دائمًا هم الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

 

وطنيتهم وتحملهم

ووجهت عضو مجلس النواب التحية لشهداء مصر الأبطال الذين روت دماؤهم الطاهرة رمال مصر وترابها، على تقديمهم أرواحهم فداءً ودفاعًا عن هذا الوطن، فكانوا خير أناس وخير رجال وخير الأبطال، يعتز بهم الجميع، كما وجهت التحية لأسرهم وأسر المصابين على وطنيتهم وتحملهم وصبره وجلدهم في سبيل الوطن.

 

انتصارًا تاريخيًا لمصر

وقالت "الهريدي" إن انتصار العاشر من رمضان يمثل انتصارًا تاريخيًا لمصر، أعاد لها وللمنطقة العربية أرضها المسلوبة وكرامتها وهيبتها، وانهزمت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر أمام العالم كله بسواعد خير أجناد الأرض، التي تستكمل بناء وتعمير مصر الآن وتنميتها تنمية شاملة، وتؤسس لجمهورية جديدة، ترفع شعار الريادة والتقدم.

عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع رئيس اركان حرب القوات المسلحة العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل|انخفاض كبير في أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

17 خط محمول.. والد طالب الدقهلية يكشف حيلة قاتله لأخذ الفدية

شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

التحقيق مع صاحب "أسد التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة