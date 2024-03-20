النائبة ميرال الهريدى: ذكرى العاشر من رمضان انتصار تاريخى أعاد لمصر هيبتها ومكانتها

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل وقادة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وقالت النائبة ميرال الهريدي في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل محفورة في قلوب المصريين بأحرف من ذهب، ومصدر من مصادر النور للأجيال المتعاقبة عن المفهوم الحقيقي للتضحية والفداء من أجل الوطن والدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، مشددة على أن رجال الجيش المصرى سيظلون دائمًا هم الدرع والسيف والحصن المنيع ضد أعداء الوطن، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وطنيتهم وتحملهم

ووجهت عضو مجلس النواب التحية لشهداء مصر الأبطال الذين روت دماؤهم الطاهرة رمال مصر وترابها، على تقديمهم أرواحهم فداءً ودفاعًا عن هذا الوطن، فكانوا خير أناس وخير رجال وخير الأبطال، يعتز بهم الجميع، كما وجهت التحية لأسرهم وأسر المصابين على وطنيتهم وتحملهم وصبره وجلدهم في سبيل الوطن.

انتصارًا تاريخيًا لمصر

وقالت "الهريدي" إن انتصار العاشر من رمضان يمثل انتصارًا تاريخيًا لمصر، أعاد لها وللمنطقة العربية أرضها المسلوبة وكرامتها وهيبتها، وانهزمت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر أمام العالم كله بسواعد خير أجناد الأرض، التي تستكمل بناء وتعمير مصر الآن وتنميتها تنمية شاملة، وتؤسس لجمهورية جديدة، ترفع شعار الريادة والتقدم.