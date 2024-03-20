الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

شيرين عليش: انتصارات العاشر من رمضان تبعث بمعانى الفخر والعزة وحاضرة فى خاطر كل مصرى

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

تقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، وأسر الشهداء وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدة أن هذا النصر سيظل يمثل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث.

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السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر العاشر من رمضان: علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

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نقيب الأشراف: انتصارات العاشر من رمضان نقطة فارقة فى تاريخ العسكرية المصرية

وقالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، في بيان لها اليوم، إن انتصار العاشر من رمضان درس قوي للأجيال عبر الزمان، حول المفهوم الحقيقي للوطنية والدفاع والتضحية بكل ما هو غالٍ من أجل الوطن، مشيرة إلى أن بطولات من رووا بدمائهم الذكية تراب البلاد ستظل محفورة في أذهان ووجدان الجميع، بما يبعث بمعاني الفخر والعزة والنصر وحب الوطن، والدفاع عن أرضه والحفاظ على أمن واستقراره ضد أي معتدٍ.

 

انتصارات العاشر من رمضان

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن روح انتصارات العاشر من رمضان مازالت حاضرة في خاطر ونفس كل مصري، ومن ثمّ كان الانتصار على التحديات والظروف والأزمات الراهنة، والمضي في طريق الإصلاح وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، بما يعزز من هيبة وقوة الدولة المصرية، ويدعم أمنها واستقرارها، ويوفر لأبنائها حياة كريمة بسواعدهم المصرية الخالصة.

 

البناء والتنمية والتعمير

وشددت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أن الدولة مصرية تمضي في انتصاراتها نحو البناء والتنمية والتعمير، والعمل على تحقيق نهضة شاملة بإرادة وعزيمة صلبة، لتظل مصر بلد قوية رائدة، قادرة على تجاوز وقهر التحديات بأبنائها المخلصين، الذين يسطرون كل يوم ملحمة وطنية جديدة يشهد لها القاصي والداني.

عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

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