برلمانى: إعلان الحكومة توافر السلع وانخفاض الأسعار رسالة طمأنة للمواطنين

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها توافر السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد عباس، في تصريحات صحفية له، أن إعلان الحكومة توافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بمثابة رسالة طمأنة المواطنين لتخفيف حدة القلق من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

عباس: انخفاض الأسعار سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين

أشار عضو مجلس النواب إلى أن توافر السلع وانخفاض الأسعار سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.

وطالب النائب زكي عباس، الحكومة، بمواصلة العمل على حل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن دعم القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة يعد من أهم العوامل التي ستُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

تفاصيل اجتماع لجنة ضبط الأسواق

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأشار إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات، منها زيادة توافر السلع الغذائية، تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.