"الحركة الوطنية" يوزع 500 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

شارك عدد كبير من المواطنين في فعالية “رمضان يجمعنا”، والتى نظمها أمانة حزب الحركة الوطنية في محافظة الجيزة، بمشاركة أعضاء الحزب بالمحافظة.

وتضمنت الفعالية توزيع 500 كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة إمبابة، في إطار دور الحزب بالقيام بدوره الوطني في دعم الأسر لأكثر فقرًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة مئات الشباب من أمانة حزب الحركة الوطنية بالمحافظة حيث قاموا بتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا بالدائرة.

كرتونة رمضان للمستحقين

ووجه الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة، الشكر للأجهزة التنفيذية في تسهيل إجراءات تنظيم الفعالية، ومساعدة الحزب في إيصال كرتونة رمضان للمستحقين، كما وجه الشكر لشباب الحزب على الجهود التي بذلوها خلال تلك الفعالية.

الدور المجتمعي للحزب

وأكد «مجدي»، أن هذه المبادرة تحاول مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، ودعم الدولة المصرية، من منطلق الدور المجتمعي للحزب، ومساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير والتي تعكس دور الأحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جمهوريتهم الجديدة.

خفض الأسعار نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب خلال اجتماع اليوم بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين لخفض الأسعار نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة تلفزيونية: "خلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماعات على مستوى الغرف التجارية والمصنعين وسيتم عرض خطة متكاملة على رئيس الوزراء بشأن خفض الأسعار من قبل الغرف التجارية ووزير التجارة والصناعة".

وناقش مجلس الوزراء أمس، عددا من الموضوعات، منها زيادة توافر السلع الغذائية، تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

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