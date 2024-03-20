برلمانى: انتصارات العاشر من رمضان ذكرى عظيمة فى قلوب المصريين

هنَّأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" وأمين التنظيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي تأتي تزامنًا مع ذكرى تحرير طابا.

ذكرى عظيمة في قلوب المصريين

وقال «عبدالجواد» إن انتصارات العاشر من رمضان ذكرى عظيمة في قلوب المصريين بعد نجاح رجال قواتنا المسلحة في إجلاء الأعداء عن أراضينا، لافتًا إلى أن حرب العاشر من رمضان ستظل رمزًا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، بالإضافة إلى أنها دليل على بسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت فى هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وأوضح نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" أن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توّجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بانتصارهم في العاشر من رمضان واسترداد بقعة غالية علينا جميعًا.

وأشار «عبدالجواد» إلى أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل مبعثًا للفخر لكل مصري بقواته المسلحة الباسلة التي حافظت على وحدة وسلامة الأراضي المصرية بنصر مجيد، وسيظل هذا الانتصار العظيم محفورًا في عقول وقلوب كل المصريين والعرب.

ولفت نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" إلى أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تفرض على جموع المصريين أن يستلهموا من روحها روح النصر والعزيمة من خلال تقديم الأفضل للوطن كل في موقعه، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد بناء مصر الحديثة القوية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري جسَّد رمزًا للقيم الخالدة للأمة العربية، قيم العزم والإصرار على النصر.