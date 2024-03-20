الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بيان برلماني منتقدًا تباطؤ إصدار لائحة مخالفات البناء: تأخرها يفتح أبواب للفساد

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان محدد لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح

وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أنه لازالت حتى الآن هناك تعديات من جانب بعض المواطنين على الأراضي الزراعية ومخالفات في المدن الجديدة من خلال البناء بشكل مخالف، مما يضيع ويهدر أموال طائلة على الدولة تتعدى قيمتها ٦ مليار دولار.

رئيس النواب يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

 

متى:  إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست بالأمر الصعب

 

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: أين قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصه وأنه ثالث قانون يتم إصداره من مجلس النواب، حيث كانت هناك لائحتين سابقتين لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست بالأمر الصعب، وبالتالى ليس هناك أى مبرر  للإنتظار لمدة ٣ أشهر لإصدار اللائحة.

وأوضحت أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبواب للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سبب فى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن فى أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.

 

وفي وقت سابق أمس، أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشئون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،  إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام، مشيرا إلى  أن تأخير اللائحة يأتي  من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مؤكدا أنها ستصدر  خلال أيام.

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