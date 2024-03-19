الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

حنفي جبالي
حنفي جبالي

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لوضع حد فاصل للمخالفات.

جاء ذلك تعقيبا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة، بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال رئيس مجلس النواب: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ليست معضلة أو لوغارتيمات".

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.

وأضاف: "هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات، وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها".

ووجّه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب أن أمس، 18 مارس، كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.

ولفت إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.

وقال: "تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية".

وأكد عمرو درويش أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى تعدٍ على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.

وأوضح النائب: "هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشار إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في نفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: "وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويُسأل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء".

كما وجّه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا في نفس الشأن بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الحكومة لا تعاند نفسها ولكن تعاند الشعب"، مشيرا إلى أن الحكومة ضيعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلا: "الناس واكلة وشنا في الشارع".

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء أخذت وقتا طويلا في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.

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