البرلمان العربى يدين مصادرة كيان الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

أدان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بالتزامن مع المفاوضات.. البرلمان العربي يطالب بوقف جميع أنواع العدوان الإسرائيلي

وأكد البرلمان العربى، أن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدًا لانتهاكات كيان الاحتلال، والتدخل لمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ووقف القرارات أحادية الجانب.

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالتصدي للجرائم الإسرائيلية

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

رد الرئاسة الفلسطينية على قرار تل أبيب

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد ادانت قرار تل أبيب مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن "تحد" للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي الذي يدين الاستيطان.

التصعيد الإسرائيلي في مواجهة المجتمع الدولي

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في في بيان لها أمس الجمعة، إن قرار حكومة الاحتلال، بالاستيلاء على ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية؛ بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة، يشكل تحديًا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهارا إدانته للاستيطان.

وصدق وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.