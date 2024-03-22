الجمعة 22 مارس 2024
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سياسي

بيت جامع للأمة.. البرلمان العربى يشيد بجهود جامعة الدول فى تعزيز العمل المشترك

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

ثمن  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متشابكة وأزمات مستمرة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تدخر جهدا من أجل تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، وتوحيد الصف العربي.

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الذكرى الـ79 لتأسيس جامعة الدول العربية

جاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ79 لتأسيس جامعة الدول العربية، والذي يوافق 22 مارس من كل عام.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس البرلمان العربي  السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة تحت قيادته، من أجل تعزيز دور الجامعة في تلبية تطلعات الشعب العربي الكبير في تحقيق التكامل العربي المنشود في كافة المجالات، من خلال المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة.

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العسومي:  جامعة الدول العربية صرح عربي تاريخي ساهم في لم الشمل العربي

وأضاف رئيس جامعة الدول العربية، أن جامعة الدول العربية صرح عربي تاريخي ساهم بشكل حثيث على مدار العقود الماضية- وما تزال- من أجل لم الشمل العربي، موضحا أن جامعة الدول العربية هي الأقدم تاريخيا بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وأثبتت قدرتها على الصمود رغم الكثير من التحديات التي واجهتها، واصفا إياها بأنها رمز لوحدة وتماسك الأمة العربية.

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تفاصيل التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية 

تجدر الإشارة إلى أنه في 22 مارس من عام 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق، وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

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