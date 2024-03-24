الأحد 24 مارس 2024
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سياسي

عربية النواب: العلاقات "المصرية- الإماراتية" تتمتع بقدر كبير من الخصوصية

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية  زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد لمصر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تناول اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري- الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

عربية النواب: العلاقات المصرية- الإماراتية تتمتع بقدر كبير من الخصوصية

وقال "محسب"، إن العلاقات المصرية- الإماراتية قوية وممتدة وتتمتع بقدر كبير من الخصوصية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) خلال العام المالي 2020/ 2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8٪، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.

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محسب: السياق الخاص بالزيارة يغلب عليه الجانب الاقتصادي

وأضاف عضو مجلس النواب أن السياق الخاص بالزيارة يغلب عليه الجانب الاقتصادي وترسيخ آليات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، مؤكدًا أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للإمارات بلغت خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 نحو 1.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان تعزيز مسارات التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين

تتويج للشراكة الاستراتيجية

وشدد النائب أيمن محسب على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر هي تتويج للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيدًا للدعم الإماراتي الممتد للدولة المصرية، والذي كان آخره صفقة الاستثمار المباشر لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

النائب أيمن محسب زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر الإمارات الشيخ زايد العلاقات المصرية الامارت

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