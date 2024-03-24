المؤتمر: لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد يستهدف حلحلة القضية الفلسطينية

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين محافظة القاهرة، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية لتحقيق نمو المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيسين السيسي وبن زايد تأكيد على متانة العلاقات التاريخية والعمل على الشراكات المتطورة.

المؤتمر: الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.



وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطرق اللقاء إلى ضرورة وقف إطلاق النار على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية، يسهم في حلحلة القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تعد تحركًا من جانب حكام مسئولين فى هذا التوقيت لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان المبارك.



يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.