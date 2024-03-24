الأحد 24 مارس 2024
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سياسي

"عربية النواب": لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد أكد استراتيجية العلاقات المصرية- الإماراتية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مثمنة تطابق وجهة نظر الرئيسين السيسى وبن زايد حول ملف القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

العلاقات المصرية- الإماراتية

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، فى بيان له أصدره اليوم، أن العلاقات المصرية- الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بجانب ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية، وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطًا وتوافقًا وتعاونًا وتنسيقًا في جميع المواقف والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد أكد على استراتيجية العلاقات المصرية الإماراتية.

متغيرات إقليمية ودولية

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الزيارة جاءت في توقيت هام ودقيق، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم من متغيرات إقليمية ودولية والاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين فى غزة، مشيدًا بحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ووصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة بجانب التضامن والعمل العربي المشترك، والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية وتقوية العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لتكون خير دليل على قوة ومتانة العلاقات بين أي دولتين، بالإضافة إلى أن مصر والإمارات تتميزان بمكانة دولية بسبب مواقفهما المعتدلة والثابتة، التى تقوم على السلام واحترام سيادة الدول واستقلال القرار الوطني وعدم التدخل في شئون الآخرين.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الأهمية الكبيرة لجلسة المباحثات المصرية الإماراتية التى تمت بين الرئيسين السيسى وبن زايد، والتى تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية، مؤكدًا أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين.

التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتي، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجًا رائعًا للتعاون بين مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الوحدة العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المباحثات بين الرئيسين السيسى وبن زايد قد تم فيها استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين، باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

لجنة الشئون العربية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد دولة الإمارات

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