علاء عابد: زيارة جوتيريش معبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للجرائم الإنسانية فى غزة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن زياردة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، معبر رفح اليوم تأكيد على الرفض القاطع للجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتهاك صريح لحقوق الإنسان

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية، في صمت من المجتمع الدولي.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترفض بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تبنى رؤية مصر بحل الدولتين

وطالب النائب علاء عابد، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف إطلاق النار على غزة، وتبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن ما يحدث تجاه هذا الشعب هو ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار الفوري، وتمكين منظمة "الأونروا" من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة.