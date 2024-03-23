طلب إحاطة بسبب انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

ظاهرة خطيرة

وقال حسين: انتشرت خلال الفترة الأخيرة، صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع الأسلحة البيضاء بمختلف أشكالها، وهو ما يعد ظاهرة خطيرة من شأنها تشجيع الشباب على العنف.

وأضاف: كما شهدت تلك الصفحات، تفاعلا كبيرا من المتابعين حول أسعار تلك الأسلحة وطريقة الاستلام، حيث يتم ذلك من خلال البيع أون لاين.

يهدد السلم المجتمعى

وأكد عضو مجلس النواب، أن انتشار بيع وتداول تلك الأسلحة البيضاء بين الشباب أمر يهدد السلم المجتمعى، كما أن فكرة سهولة الحصول على تلك الأسلحة من خلال التداول الإلكتروني أمر خطير يشجع الشباب الصغير في سن المراهقة علي فكرة شراء تلك الأسلحة من أجل الاستعراض بها أو تجربتها.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح دور وزارة الاتصالات في مواجهة تلك الظاهرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دور باقي الجهات المعنية بالتوعية ومواجهة مثل تلك الظواهر.