الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سنجة وشماريخ في الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة في مصر الجديدة

مشاجرة
مشاجرة

نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي على سيدة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التقابل مع المُبلغة وهي ربة منزل، وقالت السيدة إنها حال سيرها بمحل البلاغ  صدمتها سيارة قيادة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، مما آثار حفيظة الأهالى المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

فاستعان قائد السيارة بثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم "4 شماريخ، سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حجز طرفي التشاجر أربعة وعشرين ساعة على ذمة التحريات.

 كما طلبت استكمال التحريات من رجال المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة وإعداد تقرير حولها لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في التحقيقات.

إصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم
 

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية العامرية بمحافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية العامرية.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، والذي قررت الاستعلام عن حالة المصابين وإعداد تقرير عن حالتهم الصحية تمهيدًا لسماع أقوالهم.

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"سنجة وشماريخ في الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة في مصر الجديدة

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