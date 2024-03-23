السبت 23 مارس 2024
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سياسي

طلب إحاطة بسبب تأخر صرف بدل مخاطر المهن الطبية للصيادلة

سارة النحاس
سارة النحاس

قدَّمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالنواب، طلب إحاطة لمناقشته في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تأخر تطبيق قرار زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بهيئة التأمين الصحي.

وقالت النائبة سارة النحاس، إن هيئة التأمين الصحي لم تقم بصرف بدل مخاطر المهن الطبية للصيادلة المكلفين بالهيئة وهو (1600 جنيه) لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي) المقرر بقانون تنظيم شؤون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته للوقوف على أسباب تأخر صرف البدل للصيادلة.

سارة النحاس مجلس النواب لجنة الصحة طلب إحاطة مخاطر المهن الطبية التأمين الصحي

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