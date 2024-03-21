طلب إحاطة بمجلس النواب لتعديل لوائح النقابات الفنية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعديل لوائح النقابات الفنية فيما يخص مسألة المعاشات الخاصة بأعصاء النقابة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أمل سلامة في طلبها، أن نص القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء نقابة المهن التمثيلية والمهن الموسيقية والمهن التشكيلية، في اللائحة التنفيذية الخاصة بنقابة المهن الموسيقية الصادرة في ٣٠ مارس ٢٠٠٧ في المادة ٧٩ على أن تكون قيمة المعاش الكامل ۳۳۰ ثلاثمائة وثلاثون جنيهًا قابلة للتغيير حسب الظروف المالية في المستقبل وما يقرره مجلس النقابة وتوافق عليه الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن تلك الفئات خاصة من أصحاب المعاشات يعانون معاناة شاقة وصعبة لا تليق بهم ولا بما قدموه خلال مسيراتهم الفنية، وهي ضعف وتدني قيمة المعاشات التي تقوم النقابات التابعين لها بصرفها لهم.

وأكدت "سلامة" أن ذلك المبلغ هو بمثابة إهانة للفن والفنانين المصريين بشكل عام، كما أنه نرى حان الوقت كي تقوم تلك النقابات بتعديل تلك اللوائح الخاصة بمسألة المعاشات التي لا تتماشى مع الواقع العملي الحالي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

وطالبت بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية تقديرًا للفن والفنانين المصريين على ما قدموه لقطاع الفن المصري على مدار سنوات، حيث يُعد الفن بصفة عامة وبمجالاته المختلفة رسالة إنسانية لها أثر عميق على النفس البشرية وله أيضًا مغزى في الحياة، فهو الإبداع والتميز، والأصالة والتفرد، وهو أيضًا وسيلة هامة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس، ويحتل الفن في دول العالم المتقدم مرتبة هامة في الحياة اليومية، محققًا ما تخططه تلك الدول من الأهداف التربوية أو الأخلاقية أو الأمنية وحتى الأهداف السياسية.

واختتمت: نرى بعض رموز الفن المصري يشتكون من عائد المعاش القليل بعد مسيرة فنية لسنوات عديدة، وهو الأمر الذي يجب أن يتم تعديله في مساره الصحيح.