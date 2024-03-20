الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

عضو "صناعة البرلمان" يطالب باستيضاح الخطة الزمنية للحكومة لنشر لوحات الطاقة الشمسية

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، عضو  لجنة الصناعة بالبرلمان، بسؤال عاجل للحكومة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعزيز دور الطاقة الشمسية كبديل مناسب للوقود الأحفوري.


وطالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، باستيضاح استراتيجية الحكومة التي تنوي تنفيذها في سبيل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري.

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وجاء السؤال الموجه كالتالي: "ما هي حزمة السياسات التي قامت الحكومة بتنفيذها لتعظيم قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟".

كما طالب عضو صناعة البرلمان باستيضاح الخطة الزمنية للحكومة لنشر لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية.

وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تواجه العديد من التحديات في مجال الطاقة حتى تنجح في توفير احتياجاتها من الطاقة، والتي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر والمستقبل، لذا؛ من الضروري أن تكون لمصر رؤية استراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، تتضمن خفض الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري.

النائب محمد زين الدين مجلس النواب لجنة الصناعة سؤال عاجل وزير الكهرباء

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