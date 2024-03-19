الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو درويش عن تأخر لائحة قانون التصالح: الحكومة تصر على السير عكس الاتجاه

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

شنّ النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما شديدًا على بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في بيانه العاجل الذي ألقاه مع بداية أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وقال "درويش" إن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن  رغم الانتهاء من المهلة التي كانت أمام الحكومة لإصدار تلك اللائحة، والمقدرة بـ3 أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة إصدار اللائحة، ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن، وعدم إصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح، كما أنه يضيع على الدولة أموالًا، وطالب بحضور وزير الإسكان إلى قاعة المجلس لمساءلته في هذا الأمر.

ولفت إلى أنه على الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل على تحسين حال الاقتصاد وإبرام اتفاقيات، منها اتفاقية رأس الحكمة وغيرها من الأمور، إلا أن الحكومة تصر على السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن، مطالبًا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

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