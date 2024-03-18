الإثنين 18 مارس 2024
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سياسي

برلماني: الكشف على 200 ألف طالب ضمن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بالغربية

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب

قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته محافظة الغربية اليوم، أجل تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، يستهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابى على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

وأكد النائب إبراهيم الديب أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، وستقوم بتوقيع الكشف الطبى لأكثر من 60% من التلاميذ بالمناطق الريفية بالمحافظة، وعمل الفحوصات والكشوفات الطبية المتخصصة عن طريق فريق طبي محترف مدعم بأحدث الأجهزة من مستشفيات دار العيون وسيتم وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بمدارسهم بالمجان.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس للتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن برنامج "عيون أطفالنا مستقبلنا" بدأ عالميا منذ أكثر من عشرون عامًا وتلقى أكثر من 48 مليون تلميذ بمنطقة أفريقيا، آسيا والمحيط الهادى فحوصات نظر ذات جودة عالية، وتم توزيع أكثر من نصف مليون نظارة طبية مجان، مؤكدا أن مثل هذه البروتوكولات سيكون لها عظيم الأثر فى توفير الخدمة الطبية اللازمة.

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